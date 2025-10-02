Haberler

İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City, deplasmanda Monaco ile 2-2 berabere kaldı. II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz devi, 90. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

HAALAND'DAN İKİ GOL

Manchester City'nin gollerini 15. ve 44. dakikalarda Norveçli yıldız Erling Haaland kaydetti. City, ilk yarıda üstünlüğü eline almasına rağmen skoru koruyamadı.

MONACO SON DAKİKADA EŞİTLEDİ

Ev sahibi Monaco, 18. dakikada Jordan Teze ile skoru eşitlerken, 90. dakikada Eric Dier'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Monaco 1, Manchester City ise 4 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco, içerde Tottenham'ı ağırlayacak. Manchester City ise deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

