Haberler

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir zamanlar Manchester City'nin göz bebeği olarak gösterilen golcü oyuncu Adedire Mebude, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Genç oyuncu, Rizespor ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Adedire Awokoya Mebude, 21 yaşında olup bu sezon Westerlo'da 14 maçta 2 gol attı.
  • Adedire Awokoya Mebude daha önce Manchester City, Bristol City ve Hamburg formalarını giydi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçmiş dönemlerde Manchester City'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen ve yeteneğiyle o dönem taraftarların sevgilisi olan Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

4.5 YILLIK İMZAYI ATTI

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Westerlo'da 14 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç futbolcu, daha önce Manchester City, Bristol City ve Hamburg formalarını da giydi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Sergen Yalçın, ''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek bir vedayı daha duyurdu

''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek kahreden haberi duyurdu
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap