İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçmiş dönemlerde Manchester City'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen ve yeteneğiyle o dönem taraftarların sevgilisi olan Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

4.5 YILLIK İMZAYI ATTI

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Westerlo'da 14 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç futbolcu, daha önce Manchester City, Bristol City ve Hamburg formalarını da giydi.