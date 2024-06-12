İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor

Gelecek sezon için kadro planlaması ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Gedson Fernandes, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız, uzun süredir kendisine talip olan Rusya takımlarından Zenit'e transfer olmak üzere.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO'YA YAKIN

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes için 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere. Ödeme planı ve detayların konuşulduğu transferin haftasonuna kadar sonuçlanması bekleniyor. Bununla birlikte Zenit ve Beşiktaş arasında Bahtiyar Zaynutdinov transferi için de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

3 MİLYIN EURO MAAŞ ALACAK

Beşiktaş ile son detayları görüşen Rus devi, Gedson için de teklifini iletti. Zenit, Portekizli orta sahaya 4 yıllık sözleşmeyle birlikte bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Benfica'dan 6 milyon euroya bonservisi alınan 25 yaşındaki orta saha Beşiktaş kariyerinde 81 maça çıktı. Gedson, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldız, ülkemizde Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giymişti.