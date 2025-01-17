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İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos kadrosuna katmak için hem kendisi hem de kulübüyle anlaştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery de Brezilyalı savunmacının hafta sonu oynanacak Arsenal maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği stoper takviyesine vermişti. Sarı-lacivertlileri, Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'ta büyük bir aşama kaydetti.

12 MİLYON EUROYA ANLAŞMA TAMAM

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Daha önce Sky Sport'ta yer alan haberde bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedilmişti.

İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAK

Öte yandan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Diego Carlos hakkında anlaşmayı doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Emery, tecrübeli stoperin cumartesi günü oynanacak Arsenal maçında forma giymeyeceğini açıkladı. İspanyol teknik adam, "Diego Carlos'un sakatlığı var, kendini iyi hissetmiyor. Sanırım Arsenal maçında forma giyemeyecek" dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" sözleriyle stoper talebini dile getirmişti.

İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar

DIEGO CARLOS'UN SEZON PERFORMANSI

Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu ve gol ya da asist katkısı veremedi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

İmzalar her an atılabilir: Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı yıldızı kadroya almadılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

yaşli dede dzeko el freni tadic fotbolu unutmuş şzymezki bunlara bı çare bulunamıyor sa devans hattını güclenmesi faydası olmaz FB acilen forvet hatını hızlı oyuncularla güclenmeli aksi halde 30 puan fark olur

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