İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

Galatasaray'da Victor Osimhen defteri kapanmak üzere. Al-Hilal üçüncü teklifinde Nijeryalı golcüyü ikna etti. Galatasaray yönetiminden ise Victor Osimhen'le ilgili açıklama geldi.

Victor Osimhen'in merakla beklenen geleceği neredeyse netleşti. Galatasaray'ın son ana kadar masada olduğu Nijeryalı golcü, Al-Hilal'e transfer olmak üzere.

40 MİLYONA ANLAŞTILAR

Milliyet'in haberine göre Osimhen, Al-Hilal ile anlaşamaması halinde önceliğini Galatasaray'a vereceğini sarı-kırmızılılara iletti. Osimhen'in iki kez reddettiği Al-Hilal, üçüncü teklifinde 40 milyon euro seviyelerine çıktı ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Osimhen'in Al-Hilal'e imza atması bekleniyor.

"SUUDİLER PARANIN HESABINI YAPMIYOR"

Öte yandan haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'le ilgili "Büyük fedakarlıkları göze aldık ama Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Bu noktada bizim sunabileceğimiz, verebileceğimiz rakam belli. Elimizden geleni yaptık" dediği aktarıldı.