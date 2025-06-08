İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı
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Galatasaray'ın tüm imkanlarını seferber ederek kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Nijeryalı golcü, Al-Hilal'in 40 milyon euro seviyelerindeki üçüncü teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, bu durum karşısında "Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Elimizden geleni yaptık" açıklaması yaptı.

Galatasaray'da Victor Osimhen defteri kapanmak üzere. Al-Hilal üçüncü teklifinde Nijeryalı golcüyü ikna etti. Galatasaray yönetiminden ise Victor Osimhen'le ilgili açıklama geldi.

Victor Osimhen'in merakla beklenen geleceği neredeyse netleşti. Galatasaray'ın son ana kadar masada olduğu Nijeryalı golcü, Al-Hilal'e transfer olmak üzere.

40 MİLYONA ANLAŞTILAR

Milliyet'in haberine göre Osimhen, Al-Hilal ile anlaşamaması halinde önceliğini Galatasaray'a vereceğini sarı-kırmızılılara iletti. Osimhen'in iki kez reddettiği Al-Hilal, üçüncü teklifinde 40 milyon euro seviyelerine çıktı ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Osimhen'in Al-Hilal'e imza atması bekleniyor.

"SUUDİLER PARANIN HESABINI YAPMIYOR"

Öte yandan haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'le ilgili "Büyük fedakarlıkları göze aldık ama Suudiler paranın hesabını yapmıyor. Bu noktada bizim sunabileceğimiz, verebileceğimiz rakam belli. Elimizden geleni yaptık" dediği aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Ama Bu Adam Orada GSde Gördügü ilgiyi Sevgiyi Asla Göremeyecek Hatta üzerine Birde Ciddi Sakatlikta Yasar ise Bukez Bin Pisman Olur Futbol Hayatida Biter

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

osimen gs deki başarısını başka hiç bir klupte yaşayamıyacak çünki başka hiç bir klupte bu kadar kollanmıyacak kendini yere attığımda penaltı alamıyacak başka hakemlere böylr bağıramıyacak diresek attığında sarı kart görecek ben onun yerinfe olsam gitmezdim burda kral olurdu.

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Bu parayı buna Araplardan başka hiç kimse vermez. Akıllıca bir tercih. Sene sonunda 27 yaşında bu adam 3 sene sonra 30 olacak.

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Haber Yorumlarıno NAME:

turkıydekı hıc bır futbolcuya yabancılarda dahıl 5 mılyon euro verılmez osımdende 10 senede alacagı parayı 2 senede alacıcak ..haklı futbol kısa bır meslek.. bır gs lı olarak gıtıgıne sevındım .kıısler gıdıcı kurumlar bakidir

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