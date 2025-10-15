Haberler

Immobile'nin başı beladan kurtulmuyor

Immobile'nin başı beladan kurtulmuyor
Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile'nin Torre del Greco'daki futbol okulu "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" kaçak yapılaşma ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mühürlendi.

Sürekli sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın eski yıldız golcüsü Ciro Immobile'nin başı beladan kurtulmuyor. Serie A ekibi Bologna forması giyen Ciro Immobile'ye kötü haber geldi.

FUTBOL OKULU MÜHÜRLENDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Immobile'ye ait ve 20 Mart'ta açılışı yapılan Torre del Greco'daki futbol okulu "Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati" savcılık soruşturması kapsamında mühürlendi.

6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Torre Annunziata Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi iddialarına ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Soruşturma kapsamında aralarında futbolcunun bazı akrabalarının da bulunduğu 6 kişi hakkında "izinsiz inşaat ve tehlikeli atık yönetiminde usulsüzlük" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Torre del Greco Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile belediye zabıtası, savcılığın talebi üzerine mahkemece verilen önleyici el koyma kararını uyguladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
