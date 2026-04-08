Futbol: Trendyol 1. lig

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, deplasmanda Serikspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Cedric, Mamah ve Erdem Seçgin'in golleri dikkat çekti.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Salih Burak Demirel

Serikspor : Baha Karakaya, Martynov (Dk. 67 Sertan Taşqın), Cengiz Demir, Sadygov (Dk. 46 Nwachukwu), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Castro, Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 84 Anıl Koç)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Hostikka, Jefferson (Dk. 77 Alper Emre Demirkol), Cedric (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Mamah (Dk. 57 Emir Bars), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 77 Jevsenak), Bekir Can Kara (Dk. 66 Traore)

Goller: Dk. 9 ve 73 Cedric, Dk. 26 Martynov (Kendi kalesine), Dk. 55 Mamah, Dk. 70 Erdem Seçgin, Dk. 85 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 35 Topalli ( Serikspor )

Kırmızı Kart: Dk. 79 Bilal Ceylan ( Serikspor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Bekir Can Kara, Dk. 16 Cedric, Dk. 67 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 45 Selim Dilli ( Serikspor )

Kaynak: AA / Servet Tümer
