Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendoyl Süper Lig'in 36. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçta goller Mehmet Özcan ve Hostikka'dan gelirken, Ümraniyespor'un tek golü Hoti'den geldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Harun Reşit Güngör, Çağrıcan Pazarcıklı

Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Mustafa Eser (Dk. 87 Orhan Uğur), Batuhan Çelik (Dk. 87 Talha Bartu Özdemir), Bardhi (Dk. 77 Kubilay Aktaş), Kosoko (Dk. 64 Soukou), Yusuf Kocatürk, Hoti, Yusuf Deniz Şaş, Emre Kaplan, Benny (Dk. 77 Barış Ekinciler), Ali Turap Bülbül

İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Batuhan İşçiler, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Şavuşoğlu, Medeni Bingöl, Jefferson, Traore (Dk. 46 Mehmet Özcan ), Hostikka (Dk. 90+2 Jevsenak), Bekir Can Kara (Dk. 80 Anıl Yıldırım), Emir Bars (Dk. 46 Regis, Dk. 80 Muhammed Çoksu), Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 60 Mehmet Özcan, Dk. 84 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 71 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 73 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot 'Flash' Pekin'de tarih yazdı

Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Eski valinin oğlunu ifadesi kurtarmadı! "Hatırlamıyorum" dedi ama...
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada