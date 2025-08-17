İmaj Altyapı Vanspor, Erokspor'u 1-0 Geçti
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta, Vanspor'un golünü Cedric kaydetti. Erokspor'dan Onur Ulaş, 26. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Furkan Ulu
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 90+2 Medeni Bingöl), Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Traore (Dk. 45 Jefferson), Mehmet Özcan (Dk. 66 Mert Çölgeçen), Regis, Ramirez (Dk. 80 Emre Adıgüzel), Erdem Seçgin, Vlachomitros (Dk. 80 Batuhan Kör), Cedric
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Enes Alıç, Nzaba, Cavare, Onur Ulaş, Kanga (Dk. 30 Eray Korkmaz), Tugay Kacar, Faye (Dk. 39 Mikail Okyar), Alper Karaman (Dk. 72 Berat Luş), Amilton, Kayode (Dk. 72 Catakovic)
Gol: Dk. 57 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Kırmızı kart: Dk. 26 Onur Ulaş ( Esenler Erokspor)
Sarı kart: Dk. 16 Mehmet Özcan, Dk. 50 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 46 Cavare ( Esenler Erokspor)
Kırmızı-siyahlı ekip, seyircisiz oynama cezası sebebiyle sezonun ilk iç saha maçına taraftarsız çıktı.
Ev sahibi ekipte Vlachomitros, 49. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.