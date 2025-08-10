İmaj Altyapı Vanspor, Boluspor'u Deplasmanda Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Boluspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Egemen Artun, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz
Boluspor : Muhammet Özkan, Ömürcan Artan, Oulare (Dk. 43 Ensar Bilir), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lico, Balbudia, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Dk. 86 Buğra Çağıran), Rasheed (Dk. 78 Boakye), Hasani
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen, Muhammet Çavuşoğlu, Erdem Seçgin, Mert Çölgeçen (Dk. 65 Jefferson), Regis, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sebahattin Destici), Traore (Dk. 85 Mehmet Özcan), Vlachomitros (Dk. 90+4 Memet Manış), Batuhan Kör (Dk. 65 Cedric)
Goller: Dk. 6 Doğan Can Davas, Dk. 21 Rasheed ( Boluspor ), Dk. 41 Oulare (Kendi kalesine), Dk. 79 Vlachomitros, Dk. 90+1 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Vlachomitros (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 32 Oulare ( Boluspor )
