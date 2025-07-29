İlyas Çanakçı, Universiade 2025'te Bronz Madalya Kazandı

İlyas Çanakçı, Universiade 2025'te Bronz Madalya Kazandı
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Anadolu Üniversitesi öğrencisi İlyas Çanakçı, Almanya'da düzenlenen Universiade 2025 Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türkiye'ye bronz madalya kazandırarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, hem Anadolu Üniversitesi'ni hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi İlyas Çanakçı, Almanya'da düzenlenen Universiade 2025 Oyunları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Farklı ülkelerden üniversite öğrencilerinin katıldığı Universiade 2025, bu yıl da üst düzey performanslara sahne oldu. Türkiye formasıyla 4x400 metre bayrak yarışında mücadele eden İlyas Çanakçı, takım arkadaşlarıyla birlikte 3'üncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Çanakçı'nın bu başarısı Anadolu Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Öte yandan, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin farklı branşlarda Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen 2025 Avrupa Üniversitelerarası Şampiyonaları'nda mücadele etmeyi sürdürdüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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