İlkin Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretindeki tavırları izleyenleri ikiye böldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

İLKİN'İN TAVIRLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Daha önce CHP'nin boykotuna destek veren ve polis pankartını tutmamasıyla gündeme gelen Aydın'ın yüz ifadesi ve Erdoğan'la tokalaştıktan sonra hemen arkasını dönmesi izleyenleri ikiye böldü.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar Aydın'ın davranışlarını "terbiyesizlik" olarak değerlendirirken, diğer bir kesim ise milli sporcunun hedef gösterildiğini savundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Burada büyütülecek bir şey yok" ifadeleri dikkat çekti.