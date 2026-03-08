İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendirdi.

''BU KADAR ETKİSİZ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM''

Mücadeleyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, ''Beşiktaş beklenildiği gibi başlayamadı. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki başlangıcı doğruydu. Ama ilk 45 dakikada hiçbir şey yapamadı. Galatasaray'ın ilk yarıda gelişen ataklarına karşı orta sahada iyi önlemler alamadı. Bir ara maç, o kadar yakın oynadılar ki kitlendi. Nasıl gol olacak diye düşünmeye başladık. Belki de sahanın en etkisiz oyuncularından biri Sane ortaya çıktı, Osimhen golü attı. Beşiktaş'ın bu kadar etkisiz olacağını düşünmüyordum ilk 45 dakika adına.'' dedi.

''CİDDİ BİR SEVİYE FARKI VAR''

İki takım santrforları arasında ciddi bir fark olduğunu belirten Yağcıoğlu, ''Sane atıldıktan sonra Galatasaray'ın ceza sahasında oynanan bir oyuna gelmiş. Ne kadar üretkensin sorusu geliyor akıllara. Bu tarz maçlarda çok iyi bir santrforun olacak. Osimhen'e bakıyorsun, Oh'a bakıyorsun. Ciddi bir seviye farkı var. İyi niyetli koşuyor, ediyor, çok güzel goller attı ama arada ciddi fark var. Bu seviyenin altında olduğunu gördüm. Bu maç bana bunları verdi. Bu gibi maçlarda atacaksın.'' ifadelerini kullandı.

''SANE'Yİ ALMAMASINA ŞAŞIRDIM''

Okan Buruk'un Leroy Sane'yi oyundan almamasına şaşırdığını belirten Yağcıoğlu, ''Sane'yi almamasına şaşırdım. İlk yarıda çok rahattı. Devre arası bu hamleyi yapabilirdin. Bunların hepsi bir tarafa, kırılma maçlarından bir tanesinden galip çıktı Galatasaray. Şampiyonluk yolunda bir avantaj elde etti.'' değerlendirmesini yaptı.