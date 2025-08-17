İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. İlker Yağcıoğlu puan kaybının faturasını Mourinho'ya keserek, ''En büyük problem hocanın oyun felsefesinde. Yönetim, Mourinho'nun istediği her oyuncuyu da alsa bu oyunla işi kolay değil.'' dedi.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.

''OYUN SIKINTILIYDI, SEBEBİ MOURINHO''

Jose Mourinho'yu eleştiren İlker Yağcıoğlu, "Oyun sıkıntılıydı, sebebi de Mourinho. Hoca değişmiyor, hoca ısrar ediyor. 3 tane savunmacıyla oynamakta inanılmaz ısrarcı. Bunun faydası yok, bunda ısrarcı. Bari rakip 10 kişi kaldığında değiştirseydin. 10 kişiden sonra dahi Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yıkamadı, böyle bir baskı kuramadı. Göztepe yine çıkabildi. Bu da geride 3 futbolcuyla beklemekten kaynaklanıyor.'' dedi.

''GİDEMİYORSUN''

Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, ''Fenerbahçe'nin geçen sezondan farkı sol ve sağ kanatta daha iyi iki oyuncusu var. En-Nesyri ve Duran'dan daha fazla Archie Brown rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşmuş. Allah aşkına kaç tane göbekten bir şey denendi, iki tane forvetin var. Ceza alanına girmediler. 66. dakikaya kadar 22 kere Göztepe, Fenerbahçe ceza sahasına gitmiş. Fenerbahçe'ninki ise 8. Gidemiyorsun ki oraya kadar.'' ifadelerini kullandı.

''EN BÜYÜK PROBLEM HOCANIN OYUN FELSEFESİ''

Eleştirilerine devam eden İlker Yağcıoğlu, ''En-Nesyri çok yorgundu belli. İlk 45 dakikada pası yok, maç boyunca 4 pas yapmış. Duran'da da bir hareketsizlik var. En büyük problem hocanın oyun felsefesinde. Yönetim, Mourinho'nun istediği her oyuncuyu da alsa bu oyunla işi kolay değil.'' yorumunda bulundu.

''ÇANLAR ÇALIYOR''

Talisca'nın form düşüklüğünü de dile getiren İlker Yağcıoğlu, ''Talisca'nın 2 maçtaki görüntüsü çok kötü. Oyuna girdikten sonra takımın temposunu çok düşürdü. Bu akşam penaltı kaçırması da Talisca için çanların çaldığı anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
