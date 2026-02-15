Milli para badmintoncu İlker Tuzcu, dünya 3'üncüsü oldu
Dünya Para Badminton Şampiyonası'nda tek erkekler SU5 kategorisinde mücadele eden İlker Tuzcu, yarı finalde Tayvanlı rakibine kaybederek bronz madalya elde etti.
Dünya Para Badminton Şampiyonası'na katılan İlker Tuzcu, tek erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden İlker, yarı finalde karşılaştığı Tayvanlı Fang Jen-Yu'ya 2-0 (21-13, 21-16) yenilerek 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor