Haberler

Milli para badmintoncu İlker Tuzcu, dünya 3'üncüsü oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Para Badminton Şampiyonası'nda tek erkekler SU5 kategorisinde mücadele eden İlker Tuzcu, yarı finalde Tayvanlı rakibine kaybederek bronz madalya elde etti.

Dünya Para Badminton Şampiyonası'na katılan İlker Tuzcu, tek erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden İlker, yarı finalde karşılaştığı Tayvanlı Fang Jen-Yu'ya 2-0 (21-13, 21-16) yenilerek 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Uyuşturucu etkisindeki şahıs dehşet saçtı! Yaralıların çoğu polis
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Uyuşturucu etkisindeki şahıs dehşet saçtı! Yaralıların çoğu polis
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar