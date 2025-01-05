Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u Zorla Geçti

İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u Zorla Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u evinde 88-85 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta her iki takım da başa baş bir mücadele sergiledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Aktaş, Caner Bahadır

İlkem Yapı Tarsus Spor : Sheppard 25, Heal 18, Büşra Akgün 4, Alleyne 16, Hurt 23, Ceylin Beyza Altunpa 2, Ecem Erk, Banu Şimşek

OGM Ormanspor: Epoupa 2, Manolya Kurtulmuş 17, Aokuso 20, Burke 16, Berger 19, Duygu Özen 4, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 4

1. periyot: 33-30

Devre: 48-48

3. periyot: 64-67

Beş faulle çıkan: 39.06 Duygu Özen (OGM Ormanspor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında OGM Ormanspor'u 88-85 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
img

Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
img

Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
img

Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
'Hayalim sevişirken ölmek' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.