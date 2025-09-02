İlkay Gündoğan, Manchester City'ye Veda Edip Galatasaray'la Anlaştı

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye Veda Edip Galatasaray'la Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray ile sözleşme imzaladı ve Manchester City'ye veda mesajı paylaştı. 34 yaşındaki orta saha, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'da sarı-kırmızılı takıma katıldığını açıkladı.

Galatasaray ile sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, Manchester City kulübüne ve taraftarlarına veda mesajı paylaştı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, birçok başarıya imza attığı, şampiyonluklar yaşadığı Manchester City'ye veda etti. Galatasaray ile anlaşma sağlayan İlkay, gün içerisinde İstanbul'a gelirken, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı. İlkay, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eski kulübüne ve taraftarlarına mesaj yayımladı. Çocukluğunda tuttuğu takımda oynayacağını belirten 34 yaşındaki orta saha, "Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu değil; çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım" dedi.

Manchester City'nin yeni bir döneme başlangıcı için saygı duyduğunu da ifade eden İlkay, "Bu harika kulübün benim için uzun yıllar boyunca yaptıklarını asla unutmayacağım. Burada geçirdiğim zamanın çoğu kesinlikle muhteşem ve inanılmaz derecede başarılıydı. Kulüp ve Manchester şehri kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, başkanıma, perde arkasında çalışan herkese, tüm taraftarlara ve tabii ki bu muhteşem zamanı mümkün kılan Pep'e teşekkür etmek istiyorum. Şehirden büyük bir şükranla ayrılıyorum. Ailem adına teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

İlkay Gündoğan, Manchester City'de 358 maçta forma giyerken 65 gol, 47 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

CHP, Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

Görevden alınan Özgür Çelik'e bir kötü haber daha
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Fener'e istediği yıldız 1 dakikada kabusu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli takım kampına damga vuran görüntü

Milli takım kampına damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.