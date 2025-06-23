İlkay Gündoğan: 'Manchester City'de Olmaktan Mutluyum'

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, takımında olmaktan ve futbol oynamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kulüpler Dünya Kupası'na odaklandığını ifade eden Gündoğan, İngiliz ekibindeki başarısını anlattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinin parçası olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda takımının Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'i 6-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin henüz sona ermediğini vurgulayarak, "Sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

İlkay, şu an Kulüpler Dünya Kupası'na odaklandığını, futbol oynamaktan keyif aldığını belirtti.

Formda olduğunu ve en üst seviyede çok daha uzun süre oynamak istediğini ifade eden orta saha oyuncusu, "Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadım." diye konuştu.

Manchester City'ye 2016 yılında transfer olan ve bir sezonluk Barcelona macerasının ardından İngiliz takımına dönen İlkay, Manchester ekibinde 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası alarak İngiltere futbol tarihinin en fazla kupa kazanan yabancı oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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