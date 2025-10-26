İlkay Gündoğan'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş maçı belirlendi. Arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine hemen başlanan Gündoğan için risk almak istemeyen Galatasaray, oyuncunun geri dönüş maçını Fenerbahçe derbisi olarak belirledi.
- İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşadı.
- İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş hedefi 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi olarak belirlendi.
- İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.
- İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı ve 485 dakika süre aldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bodo/Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu.
SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine derhal başlanan İlkay Gündoğan için risk almak istemeyen Galatasaray, yıldız oyuncunun geri dönüşündeki hedef maçını Fenerbahçe derbisi olarak belirledi. Kasım ayındaki milli aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek olan İlkay Gündoğan'ın 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahalara dönmesi hedefleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan İlkay Gündoğan, 485 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.