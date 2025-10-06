Haberler

İlkay Gündoğan'ın derbide soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

İlkay Gündoğan'ın derbide soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, Beşiktaş derbisinin devre arasında takım arkadaşlarına moral ve motivasyon verici bir konuşma yaptı. İlkay, 'Galatasaray asla pes etmez Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz.' diyerek takımını motive ederken, maç sonunda da tüm takım arkadaşlarını tek tek kutladı.

Manchester City'den Süper Lig devi Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımda abilik rolünü üstlenen İlkay Gündoğan, elini taşın altına koymaktan da çekinmiyor.

DEVRE ARASINDA KONUŞMA YAPTI

Galatasaray'ın 34 yaşındaki tecrübeli yıldızı, 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinde takım kaptanı olmamasına rağmen devre arasına girildiğinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

"GALATASARAY ASLA PES ETMEZ"

İlkay Gündoğan'ın yaptığı konuşmada takım arkadaşlarına moral ve motivasyon verdiği ve "Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Skor olarak geride de olabiliriz. Futbolda bunlar var. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Bizi destekleyen taraftarlarımız bizden bir tepki bekliyor. Herkes iki kişilik mücadele edecek. Galatasaray asla pes etmez. Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz.'' sözlerini sarf ettiği belirtildi.

ARKADAŞLARINI TEK TEK KUTLADI

Sarı-kırmızılı futbolcuların İlkay Gündoğan'ın konuşmalarına alkışlarla karşılık verdiği ve İlkay'ın da maçtan sonra tüm takım arkadaşlarını mücadelelerinden dolayı arkadaşlarını tek tek kutladığı da dile getirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
