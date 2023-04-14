İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan alacağı maaş dudak uçuklattı

İngiliz ve İspanyol basını, İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile anlaşmaya vardığını yazdı. İlkay için bonservis bedeli ödemeyecek olan Katalan devi, futbolcuya 12 milyon euro maaş verecek.

Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından Mirror ve İspanyol medyasından Fichajes, İlkay'ın 12 milyon euro maaşla Barcelona'nın futbolcusu olacağını yazdı.

PROJEDEN ETKİLENDİ

Tecrübeli ve üst düzey bir pasör arayan Barcelona'nın, sunduğu projeyle İlkay'ı ikna ettiği belirtildi. Yıldız futbolcu, İngiltere'de Manchester City'nin rakiplerinde forma giymeyeceğini açıklamıştı.

GALATASARAY'DA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray taraftarı olan İlkay Gündoğan'ın, gönül verdiği takıma imza atacağına dair beklentiler neredeyse son buldu. İlkay'ın Galatasaray'a transferi Barcelona dönemi sonrasında gerçekleşebilir.