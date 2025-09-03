İlkay Gündoğan: Galatasaray ile Başarı Yazmaya Hazırım

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, "Dört gözle bu formayla başarı yazmaya hazırım. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonun önünde izliyordum. Hep kafamda bir hayal kuruyordum. O gün inşallah en yakın zamanda gelecek" dedi.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında anlaşma sağladığı İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden İlkay, duygularını şu sözlerle aktardı:

"İlk kez formayı giymek, gerçekten çok özel bir his. Dört gözle bu formayla başarı yazmaya hazırım. Çok özel bir duygu olacak. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonun önünde izliyordum. Hep kafamda bir hayal kuruyordum, 'belki bir gün bana nasip olur' diye. O gün inşallah en yakın zamanda gelecek. Umarım iyi futbol oynayarak, taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız."

Sarı-kırmızılı taraftarlara da mesaj yollayan İlkay, "Bana karşı gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray camiasının, Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sizin hırsınızı sahada hissedersek daha fazlasını geri vereceğiz. Hep beraber çok büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu. - İSTANBUL