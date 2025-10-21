Haberler

İlkay Gündoğan'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış

İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Liverpool galibiyetinin ardından aldığı 500 bin liralık primin tamamını Florya'daki kulüp personeline dağıttı. Tecrübeli futbolcunun bu davranışı, camiada büyük takdir topladı.

Galatasaray'ın saha içindeki liderlerinden İlkay Gündoğan, sadece futboluyla değil, karakteriyle de örnek olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool karşısında elde edilen galibiyetin ardından yıldız futbolcunun sergilediği davranış, takdir topladı.

500 BİN LİRALIK PRİMİ PERSONELE DAĞITTI

Takvim'in haberine göre 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Liverpool zaferi sonrası aldığı 500 bin liralık primin tamamını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde görev yapan personele dağıttı. Bu jestiyle hem takım arkadaşlarının hem de kulüp çalışanlarının gönlünü kazandı.

Takım içinde "liderlik sadece sahada değil, her yerde olur" anlayışıyla hareket eden Gündoğan, bu davranışıyla "örnek profesyonel" unvanını pekiştirdi.

YARDIMLAŞMA KONUSUNDA DUYARLI

İlkay Gündoğan, yardımseverliğiyle daha önce de dikkat çekmişti. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında bölgeye bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderen milli futbolcu, İngiltere'de forma giydiği dönemlerde de birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermişti.

"ÇİLİNGİR GÜNDOĞAN" LAKABINI HAK ETTİ

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Gündoğan, kısa sürede takımın beyni haline geldi. Süper Lig'de 5 maçta 1 gol, 1 asist üreten yıldız oyuncu, toplam 7 maçta 15 kilit pas yaparak "Çilingir Gündoğan" lakabını kazandı.

Son olarak Başakşehir maçında 1 asist ve 3 kilit pasla öne çıkan milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde de ağları sarsmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan, saha içindeki liderliği ve oyun zekasıyla takımın organizasyonunu yönlendiriyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
