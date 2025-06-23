İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler
Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İlkay Gündoğan, geleceği hakkında konuştu. Kendisini Manchester City'de mutlu hissettiğini belirten Gündoğan, bir yıl daha sözleşmesinin olduğunu ve en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğine inandığını ifade etti.
İngiliz devi Manchester City forması giyen ve Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
İlkay Gündoğan, "Manchester City ile bir yıl daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Bunu herkes biliyor." dedi. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, "Futbolu seviyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğime inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maç kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Hazırım, formdayım ve çok daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.
12 GOLE KATKI SAĞLADI
Manchester City'de bu sezon 52 maça çıkma başarısı gösteren 34 yaşındaki yıldız oyuncu 5 gol attı ve 7 asist kaydetti.