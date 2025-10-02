İlkay Gündoğan'dan çok konuşulacak Leroy Sane sözleri: Onu...

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sky Sports'a konuşan deneyimli futbolcu, takımın performansına övgüler yağdırdı.

"BAŞKA YOLU YOK"

Gündoğan, "İnanılmaz bir atmosferdi. Çok, çok iyi bir takım performansı sergiledik. Liverpool'u yenmek için ihtiyacımız olan takım performansıydı. O akşam inanılmaz iyi bir oyun sergileyen ve takım için fedakarlık yapan herkesi tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı çok mutluyuz. Bu performans, bu turnuvada başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübeme göre, başka yolu yok. Frankfurt'taki hatalarımızdan ders çıkarmak istedik. Bunu çok iyi başardık; çok disiplinli oynadık. Önümüzdeki birkaç maçta bu performansı tekrarlayabilirsek, puanlarımızı da alırız. Bu maç artık bir mihenk taşı. Bir standart belirledik ve bunun üzerine koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ONU SAVUNMAK İSTEMİYORUM"

Leroy Sane'nin Liverpool maçında yedekler arasında yer alması ve süre bulamaması hakkında da konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Leroy, hala gelişebileceğini ve sahip olduğu potansiyeli biliyor. Bunun üzerinde çalışıyor. Ayrıca belirli bir ritim yakalamak istiyor. Leroy, Liverpool'a karşı oynamadı ancak gelecekte bizim için çok ama çok önemli olacak. Ligdeki takım performansımıza bakarsanız puanlar almış olsak da hala gelişime açık çok şey var. Leroy'u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz; biliyor, anlıyor ve üzerinde çalışıyor. Bunu görebiliyorsunuz. Takım için kendini feda eden bir oyuncu. Nasıl çalıştığı ve nasıl koştuğu genellikle göz ardı ediliyor; bu, böylesine cüsseli bir oyuncudan beklenecek bir şey değil. Benim için gol atmasından veya asist yapmasından ziyade, sergilediği fedakarlığı görmek daha önemli" dedi.