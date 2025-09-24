İlkay Gündoğan'a Galatasaray'da yeni görev

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kalitesini göstermeye başladı.

ÖN PLANA ÇIKIYOR

İlkay Gündoğan, saha içi ve dışında teknik direktör Okan Buruk'un sahadaki sağ kolu gibi görülüyor. Başarılı futbolcu, oyun içindeki yönlendirmeleriyle ön plana çıkıyor. Futbol zekâsı ve liderlik özellikleriyle öne çıkan deneyimli orta sahanın bu yönleri, takım içinde herkes tarafından takdir ediliyor.

SAHADAKİ YENİ YARDIMCI

Kısa sürede kulüp içinde özel bir figür haline gelen İlkay, yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda adeta bir yardımcı antrenör gibi değerlendirilmeye başlandı. Premier Lig'de de Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden biri olan İlkay'ın, Galatasaray'da da benzer bir konuma geldiği ifade edildi.