İlkay Gündoğan'a büyük şok

Güncelleme:
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Monaco maçındaki performansı ve kaçırdığı net gol pozisyonu nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Sezona güçlü başlayan ancak geçirdiği sakatlık sonrası form düşüklüğü yaşayan Gündoğan, Monaco maçında da etkisiz kaldı. Özellikle ilk yarıda kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada tepki topladı.

Sezona güçlü bir giriş yapan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlığın ardından eski ritmini yakalamakta zorlanıyor. Union SG maçında eleştirilen yıldız futbolcu, Monaco karşısında da sahada etkisiz kaldı.

KAÇIRDIĞI POZİSYON OLAY OLDU

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle ilk yarıda bulduğu yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremeyince Galatasaraylı taraftarların sabrını taşırdı. Kaçan fırsat sonrası sosyal medyada İlkay'a yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

MONACO MAÇI SONRASI TEPKİ SELİ

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağına yerleşen İlkay Gündoğan, Monaco karşılaşmasındaki hatalarıyla taraftarın en çok konuştuğu isim oldu. Deneyimli oyuncunun temposuz görüntüsü, pas hataları ve net gol şansını harcaması; Galatasaraylı futbolseverler tarafından "kabul edilemez" olarak yorumlandı.

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Galatasaray'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 12 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asist üretebildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTom Jerry:

İlkay bir kacirsa ne olur ... Adamlar dort bes hatta bir de penalti kacirdi....

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları46j48c82r5:

ne ikinci yarısı be admin , adam kafadan ilk yarı kacirdi çıldırdık ya dönüm noktası

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Kocamış At dan Yarış At ı olmaz. Türk kulüpleri nerde emekliye ayrılmış varsa futbolculara milyonları veriyor. Tabi ki bir başarı beklemek dogru mu olur.. Ronaldo yu da getirirlerse şaşırmayın..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Futbolu bilmeyenler başlar konuşmaya. O topa dikkat edin son anda sekiyor ve kavala denk geliyor. Ne yani İlkay atabileceği gol vardı da bilerek mi kaçırdı. Adam sakatlıktan çıktı ve son 5 dakika 10 dakika şeklinde oynaması gerekirken önemli maçlarda sakatlığı düzelmeden görev aldı. Saçma sapan yorum yapmayın. Hıı bu arada Fenerbahçe'liyim ama sorun İlkay'da değil. En büyük sorun Okan ve yönetimde.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
