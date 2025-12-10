İlkay Gündoğan'a büyük şok

Sezona güçlü bir giriş yapan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlığın ardından eski ritmini yakalamakta zorlanıyor. Union SG maçında eleştirilen yıldız futbolcu, Monaco karşısında da sahada etkisiz kaldı.

KAÇIRDIĞI POZİSYON OLAY OLDU

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle ilk yarıda bulduğu yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremeyince Galatasaraylı taraftarların sabrını taşırdı. Kaçan fırsat sonrası sosyal medyada İlkay'a yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

MONACO MAÇI SONRASI TEPKİ SELİ

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağına yerleşen İlkay Gündoğan, Monaco karşılaşmasındaki hatalarıyla taraftarın en çok konuştuğu isim oldu. Deneyimli oyuncunun temposuz görüntüsü, pas hataları ve net gol şansını harcaması; Galatasaraylı futbolseverler tarafından "kabul edilemez" olarak yorumlandı.

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Galatasaray'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 12 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asist üretebildi.