İlk Pro-Am'in galibi Noyan 4

ANTALYA'DA golf heyecanı Pro-Am turnuvası ile başladı. DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında düzenlenecek Turkish Airlines Open öncesi düzenlenen ilk Pro-Am turnuvasında Noyan 4 takımı şampiyon oldu.

DP Dünya Turu takviminde yer alan Turkish Airlines Open için geri sayım sürerken, turnuvaya ev sahipliği yapacak National Golf Kulübü'nde Pro-Am heyecanı yaşandı. Organizasyon öncesi düzenlenen ilk Pro-Am turnuvasında bir profesyonel, üç amatör oyuncudan oluşan 20 takım mücadele etti. Pro-Am'de her takım iki profesyonel oyuncu (dokuzar çukur) oynadı.

Turkish Airlines Open'ın ilk gününde Carya Golf Kulübü Müdürü ve Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ceylan, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Türkoğlu, Cullinan Golf Kulübü Müdürü Şehmus Işık, Cornelia Golf Kulübü Müdürü Ali Şahin ve Taurus Golf Kulübü Onursal Başkanı Recep Turan da sahaya çıktı. Golf Milli Takım oyuncuları Elif Demirci, Sude Bay, Ada Zorbozan, Semih Engez, Tunç Aslan, M. Rüzgar Turgun, Efe Sargın ve Ege Aydın da Pro-Am'de ünlü isimlerle birlikte sahaya çıkmanın heyecanını yaşadı.

Pro-Am turnuvasını Joe Dean ve Ricardo Gouveia ile birlikte oynayan Recep Turan, Mustafa Türker ve Yusuf Ali Rıza Tulpar'dan oluşan Noyan 4 takımı kazandı. Noyan 4 takımı oyuncuları kupanın yanı sıra Turkish Airlines'tan Avrupa gidiş-dönüş uçak bileti kazandı. DP Dünya Turu oyuncularından Albin Bergstrom ve Jack Senor ile oynayan THY 2 takımı (Zafer Türkoğlu, Necip Kaan Karayal, Özgür Cem Can) ikinci oldu. Üçüncülük kürsüsüne ise Ross Fisher ve Ryan Peake ile oynayan ve Alec Anthony Gaze, Milan Sciranka, Nicolas Sciranka'dan oluşan Sciranka takımı çıktı.

Turnuvada longest drive ödüllerini Ada Narin, Mac Boucher, Nearest to the Pin kupalarını ise Marina Kopfer ve Ramazan İnce elde etti.

Dereceye giren takımlara ve özel ödül kazanan oyunculara kupaları Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan ve DP Dünya Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey tarafından verildi.

TAŞKINLI'DAN ÇAĞRI

DP Dünya Turu Türkiye Temsilcisi ve Turnuva Organizatörü Kemal Taşkınlı, Türkiye'de dokuzuncu kez düzenlenecek turnuvayı izlemek isteyenleri Regnum, National Golf Kulübü'ne davet etti. 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada başta 2018 Britanya Açık şampiyonu Francesco Molinari olmak üzere birçok yıldız oyuncunun sahaya çıkacağını ifade ederek, "Antalya'daki sporseverler www.biletix.com sitesinden günlük ya da kombine bilet alarak turnuvayı izleyebilirler." dedi.

D-SMART'TAN YAYINLANACAK

DP Dünya Turu'nun Asya Serisi etabı kapsamındaki turnuvanın Turkish Airlines isim sponsorluğunu yaparken T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, GoTurkiye.com ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Regnum Hotels, DP World, Lumberjack, RMK Yachts, Noyan Golf Travel, TAV Fraport, Süral Su, Johnson Matrix, Golf International ve Anadolu Hastanesi sponsorluk desteği veriyor. Sporseverler ve golf tutkunları bu golf şölenini D-Smart yayınından takip edebilecek.

