Kulübün geçmişinde onun gibisi yok! İlk lig maçında duble yapan Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçti

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçta takımının gollerini atan isim oldu. 37 yaşındaki futbolcu böylece, Fenerbahçe tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko, sezona fırtına gibi başladı. 37 yaşındaki santrfor takımının Gaziantep FK'yi 2-1 yendiği maçta fileleri havalandırarak, kulüp tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

YENİ TRANSFERLER ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 3 ve 18. dakikada Edin Dzeko attı. Bosna-Hersekli yıldızın ilk golünün asistini Tadic, 2. golün asistini ise Szymanski yaptı. Yeni transferlerin etkili oyunuyla sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

GOL SAYISINI 3'E YÜKSELTTİ

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 3'e yükseltti. 37 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile oynanan maçta da fileleri havalandırmıştı.