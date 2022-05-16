İlk kez katıldılar Türkiye 2.'si oldular - Haberler

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İlk kez katıldılar Türkiye 2.'si oldular

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İlk kez katıldılar Türkiye 2.'si oldular

Geleneksel Türk Okçuluğu Gazi Kupası Açık Hava Hedef yarışmasında Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu.

DÜZCE (İHA) - Geleneksel Türk Okçuluğu Gazi Kupası Açık Hava Hedef yarışmasında Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu.

12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Gazi Kupası Açık Hava Hedef Yarışmasında Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü büyük erkekler takım kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 760 sporcu ve 120 kulübün katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Gazi Kupası Açık Hava Hedef Yarışmasında İshak Sönmezoğlu, Gökhan Cengiz ve İbrahim Kıyaktan'dan oluşan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ilk kez katılmasına rağmen derece elde etmeyi başardı.

Ayrıca bireysel sıralama atışları sonucunda ilk 32'ye giren Gökhan Cengiz Uluslar Arası Fetih Kupasına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Düzce, Gazi, Türk, Spor, Haberler

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