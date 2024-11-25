İlk Kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, MSKÜ Öğrencileriyle Buluştu

İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyerindeki başarıları anlattı.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Aksu, beden eğitimi öğretmenliği, olimpiyat sporculuğu, spor yöneticiliği ve belediye meclis üyeliğine uzanan kariyeri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Kariyerinde 100'den fazla rekor kırıp, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Aksu, aynı zamanda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Aksu,, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü düstur edindiğini anlattı.

Etkinliğin sonunda Spor Bilileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve kadın öğretim üyeleri tarafından Aksu'ya teşekkür belgesi takdim edildi.