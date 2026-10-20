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İlk iki maçını kazanan Esenler Erokspor, yarın Craiova'yı konuk edecek

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın Romanya temsilcisi SCM Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Erokspor ilk iki maçını kazanırken Craiova iki maçını kaybetti; karşılaşma Akatlar'da saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın Romanya temsilcisi SCM Universitatea Craiova'yı konuk edecek.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor, grubunda oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başardı.

SCM Universitatea Craiova ise çıktığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
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