İlk heyecan, erken hüsran! Süper Lig'de bir hocaya daha veda

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da, beklenen sonuçların gelmemesinin ardından Selçuk İnan hakkında karar verdi. vedalaşma kararı aldı. Sporx'in haberine göre, Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Selçuk İnan'ın yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa sıra içinde gelmesi bekleniyor.

12 MAÇTA 3 GALİBİYET

Kasımpaşa'da 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti. Kasımpaşa, son olarak ligde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

İLK DENEYİMİ

Selçuk İnan, 22 Kasım'da Kasımpaşa'ya imza atmıştı. Genç antrenör, "Hedefim Fatih Terim'den daha başarılı bir antrenör olmak" demişti. İnan'ın ilk deneyimi kısa sürdü.