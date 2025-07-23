İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor

İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski stoperi ve şu anda Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae ile ilgileniyor. Alman devinin yeşil ışık yakması durumunda transfer girişimi resmen başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Güney Koreli futbolcunun şartlarını sordu ve Alman ekibinden olumlu bir yanıt bekliyor.

Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin şartlarını sordu. Alman devinin yeşil ışık yakması durumunda transfer girişimi resmen başlayacak.

ŞARTLARI SORULDU, PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Kariyerine Bayern Münih'te devam eden 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun şartlarını soran Cimbom'a, Alman ekibinden "Görüşelim" cevabının gelmesi durumunda pazarlıkların başlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE 3 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi 3 milyon euroya kadrosuna katmış, 2022'de Napoli'ye 19 milyon euroya satmıştı. Kim Min-Jae, bir sezon sonra Napoli'den 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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