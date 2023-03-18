İlk kez mi futbol oynuyorsun Samatta? Santra vuruşunda yaşananların benzeri görülmedi

Belçika Ligi'nde Cercle Brugge ile Genk 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin santra vuruşu sırasında yaşananlar ise hem ekranları başındakileri hem de maçın spikerini kahkahalara boğdu. Fenerbahçe'den Genk'e kiralanan Samatta, santra vuruşu sırasında iki kez ihlal yaptı ve rakip sahaya erken girdi. Hakemin Tanzanyalı forveti uyarması sonrası 3. denemede maç başladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler için futbolseverler, "Samatta ilk kez futbol oynayacak galiba" yorumlarında bulundu.

Cercle Brugge ile Genk, Belçika Ligi'nin 30. haftasında Jan Breydelstadion'da karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelenin başlama vuruşu sırasında yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SAMATTA İHLAL YAPTI, MAÇ BAŞLAYAMADI

Mücadelenin başlama vuruşunda Genk'in Fenerbahçe'den kiraladığı Samatta ihlal yaptı ve hakem Jonathan Lardot, bir kez daha santra vuruşu yapılmasını istedi. Samatta, 2. kez yapılan santra vuruşunda da ihlal yapınca maç yine başlayamadı. O anlarda karşılaşmanın spikeri kahkahalara boğulurken, oyun 3. denemede başlayabildi.

GENK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Karşılaşmanın 40. dakikasında Ueda ile öne geçen Cerle Brugge, 54. dakikada Paintsil'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla lider Genk puanını 68'e, Cercle Brugge ise 41'e yükseltti.

Maçta tek seferde yapılan 3 santra vuruşunun fotoğrafları:

1. Santra (Görüntü: Tivibu Spor)

2. Santra (Görüntü: Tivibu Spor)

3. Santra (Görüntü: Tivibu Spor)