İlk buluşma! Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu, ilk kez Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle buluştu. UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin hazırlıklarını tamamlamasının ardından gerçekleşen ziyarette, Saran ve yöneticiler takıma moral verdi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk kez Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

DİNAMO ZAGREB MAÇI ÖNCESİ ZİYARET

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Çalışmayı takip eden Başkan Saran ve yöneticiler, takıma moral verdi.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARLA BULUŞMA

Teknik direktör Domenico Tedesco, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Saran, ayrıca tesis personeliyle de tanıştı.

"BİRLİK VE KENETLENME ÖNEMLİ"

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, birlik ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı. Futbolculara başarı dileklerini iletti.

İşte ilk buluşmadan kareler;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
