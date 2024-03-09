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İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler: 6 gol yiyince hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Skordan memnun olmayan antrenör, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim" dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 6-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Palut, "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yediğimiz ilk gole kadar dengeli bir maçtı. 2-0'dan sonra oyuna tutunmaya çalıştığımız anlarda golü bulduk. 'Acaba oyuna tutunabilir miyiz, yeniden maça dahil olabilir miyiz?' dediğimiz anlarda gol yemeye devam ettik. Hem 2-1'den sonra hem de 4-2'den sonra Galatasaray bize umutlanma şansı bile vermedi. Topun arkasında savunma yaparken iyi değildik. Kaybettiğimiz toplar sonrası dönüşlerde kritik müdahalelerle atakları sonlandırma anlamında da iyi savunma yapamadık. Top bizdeyken üretmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Ancak çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yapınca yenilgi kaçınılmaz olur. Bunun üzerine kalemize gelen topların büyük yüzdesi gol olunca da bu mağlubiyet ağır bir skor halini aldı. Kötü sonuçtan dolayı camiamızdan özür diliyoruz. Kötü bir performans sergiledik. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" dedi.

"HAKEM KONUŞMAYA YÜZÜNÜZ OLMUYOR"

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, yaptıkları hataların cezasını çektiklerini dile getirerek, "Bu kadar kötü performansımız bir şekilde futbolun kırılma anlarıyla cezalandırıldı. Oyun 6-2'yi göstermiyor ama sahada doğruları yapmayınca futbol cezayı kesiyor. Bugün başımıza bu geldi" dedi.

Skordan dolayı hakem konuşmayacağını söyleyen Palut, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim. Takımımın 100 dakikalık performansını gördüğüm zaman, 'O kırılma anıydı. Yoksa biz buradan bambaşka bir skorla evimize dönerdik.' diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İlhan Palut Galatasaray Futbol Spor Haberler

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