İlhan Palut: Kupa için her şeyimizi zorlayacağız

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Bir Türkiye kupası yarı finali. Maç öncesi baktığınız zaman tek maç eleme usulüne göre oynanacak bir karşılaşma. Rakip Beşiktaş uzun süredir camia olarak kupaya kitlenen teknik heyet, futbolcu ve taraftar. Güçlü bir rakip, gerçekten güçlü oyuncuları var. Deplasman takımı için oynaması zor bir ambiyans. Bizi zor bir maçın beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir. Bunu çok isteyen bir oyuncu grubu ve onlara yardım etmeye çalışan teknik ekip. İlk yarı bizim için söylenecek pozitif bir şey çok yok. Tamamen Beşiktaş'ın dominasyonunda geçen bir periyottu. Bu yarıyı 0-0 bitirmemiz bizim için bir şanstı. İkinci devre oyun dengelendi. İkinci yarı özelinde de Beşiktaş daha etkindi. İyi oynamadığınız dakikalarda takımım mücadele modunu açtı ve savaştı. Böyle maçlarda rakip çok fazla üstünüze geliyor. Öyle bir dakikada öyle bir çıkış yaptık ki bir penaltı kazandık ve sonuçta gol oldu. Bu bizim için inanılmaz bir dakikaydı. Beşiktaş açısından da telafisi mümkün olmayan bir andı. Genel anlamda Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Beşiktaş takımına da başarılar diliyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR RAHATLAMA VE HUZUR HİSSETTİM'

Maç sonundaki duygularından bahseden Palut, "İnanılmaz bir rahatlamaydı. Sevinç diyemem ama üzerime gelen his rahatlama hissi. Bütün stresi çaresizce kenarda yaşıyoruz. Maçın 90 dakikası inanılmaz yoğun bir stresti. Bittikten sonra inanılmaz bir rahatlama ve huzur hissettim. Kısa bir süre sonra finalde olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağız" sözlerini sarf etti.

İlhan Palut sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Her rakibi derinlemesine analiz ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ki; bazen savunmada daha çok neler yapabileceğimizi de konuştuğumuz oluyor. Bugün ilk yarı ben bu oyunu beklemiyordum. Bazen sahada istedikleriniz olmuyor. Burada devreye benim takımımın ciddiyeti giriyor. Bazı eksiklerimiz yok mu? Var tabii ki. Her maç öncesinde derinlemesine çok yoğun bir şekilde analiz ediyoruz. Yapacaklarımızı oyuncular biliyor ve sadece onu uygulamak kalıyor. Bugün gerçekten Beşiktaş kötü oynadı diyemeyeceğim. Çok savaştık. Bugün pas oyununu inanılmaz oynayamadık, rakip ceza sahasında çok etkili olamadık. Bugün geriye tek bir şey kalmıştı; disiplin ve savaşmak. Bugün bize bu maçı son dakikada da olsa getirdi."

'FİNALE GELEN TAKIM HER ŞEYİNİ VERECEKTİR, SAVAŞACAKTIR'

Finalde hangi takımla karşılaşmak isteyeceğinin sorulması üzerine Palut, "10-15 gün önce kupada yarı finale kaldık. Bir takımın yöneticisi bana dedi ki; Galatasaray ve Fenerbahçe elendikten sonra kolay hedef haline geldi iki takım için. Kupa için iştahımız kabardı demeye getirdiler. Ben de şimdi aynı şeyi Gençlerbirliği için söylersem onun bana yaptığının aynısını o takıma saygı duymayarak gerçekleştirmiş olacağım. Trabzonspor'un görünen silahları çok daha büyük. O gün finale gelen takım her şeyini verecektir, savaşacaktır" dedi.

Teknik direktörün bir takım için olan öneminden bahseden İlhan Palut, "Bir teknik direktör bir takım için yüzde 100 önemlidir. Genel futbola bakış açım... Pozitif veya negatif yönde 15 gün içerisinde inanılmaz değişebilir. Konyaspor takımının bir galibiyetle gelecek özgüvene ihtiyaç vardı. Galatasaray'ı yendik ve oyuncuların özgüveni yerine geldi. Sonrası iyi gitti" ifadelerini kullandı.

'AKSİYONUN İÇERİDE DEVAM ETTİĞİNİ ÇOK NET ŞEKİLDE GÖRDÜM'

Son dakikada penaltı kazandıkları pozisyonu değerlendiren Palut, "Aksiyonun içeride devam ettiğini çok net şekilde gördüm. Faulün dışarıda başladığını gördüm. Tablete baktığım zaman dönmeyeceğine emin oldum" sözlerini kullandı.

'EN İYİ KADROMUZLA ÇIKIP OYNAYACAĞIZ'

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçta en iyi kadrolarıyla çıkacaklarını belirten İlhan Palut, "Rizespor maçı rotasyon anlamında daha rahat bir maçtı. Sadece iki takımı ilgilendiren bir pozisyon vardı. Fenerbahçe maçında kupa maçına uzak bir oyun. En iyi kadromuzla çıkıp oynayacağız. Fenerbahçe'nin 3 gün dinlenme avantajı var. Ufak dokunuşlar olabilir ama Rize maçı gibi düşünmeyin. Kayseri maçında da elimizden geleni yapacağız. Kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı