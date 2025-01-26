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İlhan Palut: "Gol Pozisyonlarını Değerlendiremedik"

İlhan Palut:
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Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından, hücumda girdi oldukları gol pozisyonlarını değerlendirememelerinin rakiplerini maçta tutma nedenleri olduğunu belirtti. Palut, takımının ofansif ve defansif performansını eleştirerek, her maçta daha iyi olmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hücumda girdiğimiz gol pozisyonlarından bazılarını değerlendiremememiz rakibimizi sürekli maçın içerisinde tuttu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Palut, önemli olanın kazanmak olduğunu ifade ederek, "Futbol bir sonuç oyunu ve bu maça sonuç odaklı çıktık. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor takımı da gerçekten belli ki zor şartlarda mücadele ediyorlar. Her maç ortaya bir direnç koymaya çalışıyorlar. Onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Ofansif ve defansif olarak ikiye ayırabileceğimiz bir oyun. Ofansif olarak etkili bir görüntü, atabildiğimiz, atamadığımız goller. Ama ofansif olarak takımımın girişim sayısından, bulduğu pozisyonlardan memnunum. Defansif açıdan baktığımız zaman takım savunmasındaki netliğimiz olması gerekenin altındaydı. İkili defansif mücadelemizde kazancımız olması gerekenin daha altındaydı. Hücumda girdiğimiz gol pozisyonlarından bazılarını değerlendiremememiz rakibimizi sürekli maçın içerisinde tuttu. Zorlandığımız bir maçı kazandık. 3 puan önemliydi. Oyunu ve eksiklerimizi görmezden gelmiyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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