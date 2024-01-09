İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü

Erteleme maçında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının performansını beğenmediğini belirten Palut, oyuncularını eleştirdi.

"4 DE YERSİNİZ DAHA FAZLASINI DA"

Kötü oynadıklarını söyleyen Palut, "İstatistikler sürekliliği sağlayabildiğiniz zaman önemli. 7 maçtır yenilmiyorduk ama boş bulunduğunuzda 4 de yersiniz fazlasını da yersiniz. Defansif olarak baktığımızda son derece kötü ikili mücadele gösterdik. Rakibin driblinglerini engelleyemedik" dedi.

"BEDEL ÖDERSİNİZ"

Savunmayı beğenmediğini belirten antrenör, "Şok goller oldu ilk 2 gol. İkinci yarı ir şeyler yapabilir miyiz derken bir gol daha yedik. VAR'dan dönen gol bir kıvılcım olabilirdi ama olmadı. Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz" şeklinde konuştu.