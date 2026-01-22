Haberler

Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Ölmez: "İlhan Cavcav'ı ölümünün 9. yılında rahmetle anıyor, ruhunu şad ediyoruz"

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 9. yılı dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'nda anıldı. Törende konuşan Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, merhum Cavcav'ı saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav için vefatının 9. yıl dönümünde yapılan törende konuşan Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, "Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı ölümünün 9. yılında rahmetle anıyor, ruhunu şad ediyoruz. Saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav için vefatının 9. yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, yönetim kurulu üyeleri, A takım ve kulüp personeli katıldı. Anma töreni, merhum İlhan Cavcav'ın kabrine konulan karanfiller ve mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu.

Bu törenin ardından 3 yıl önce vefat eden Hasan Şengel'in Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında da Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak, kabrine karanfil bırakıldı.

"İlhan Cavcav'ı rahmetle anıyoruz"

Törende konuşan Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, "Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde kabri başında rahmetle anıyor, ruhunu şad ediyoruz. Başkanımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

