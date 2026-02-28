Haberler

Yelkende ILCA 6 Genç Milli Takımı, Bodrum'da kamp yapıyor

Güncelleme:
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından seçilen 12 sporcu, Bodrum'da düzenlenen kamp kapsamında yelken eğitimleri alıyor. Antrenör Kemal Muslubaş, milli takıma hazırlık sürecinin başladığını açıkladı.

Yelkende ILCA 6 Genç Milli Takımı'nın sporcuları, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampta yelken açtı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yer aldığı ve yarın sona erecek kampta, deniz antrenmanlarının yanı sıra karada teorik eğitimler de verildi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin tesislerinden denize açılan yelkenciler, ILCA 6 Milli Takımı Antrenörü Kemal Muslubaş yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Muslubaş, AA muhabirine, Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi sonucunda 12 sporcunun milli takıma seçildiğini ve katılacakları şampiyonaların hazırlıklarına yılın ilk kampıyla başladıklarını söyledi.

Milli sporcuların farklı organizasyonlarda mücadele edeceğini belirten Muslubaş "Çocuklarımız, ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. Onlardan beklentimiz büyük. İlk çalışmamızı Bodrum'da yapıyoruz. Sert rüzgarlarda uzun dayanıklılık ve manevra antrenmanları yaptık. Teorik çalışmalarımızı yaptık. Sporcuların teknik ve taktik gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Muslubaş, gerçekleştirdikleri kampla ekimde Bodrum'da düzenlenecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlamış olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Osman URAS
