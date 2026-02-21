Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında İlbank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i zorlu bir mücadele sonrası 3-2 mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sema Kayıkçı, Sadık Canyurt

İlbank: Damla Nur Dündar, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Merve Tanyel (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Burcu Yönder, Orvosova, Edwards, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 17-25, 21-19

Süre: 148 dakika (27, 29, 34, 27, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında İlbank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

Ligde 5. kez maç kazanan İlbank, kümede kalma yarışında kritik bir galibiyet aldı. Nilüfer Belediyespor Eker ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu