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İkinci çocuk yolda! Mesut Özil baba oluyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ikinci kez baba oluyor. Eşi Amine Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcularından Mesut Özil bir kez daha babalık heyecanı yaşayacak. Posta'nın haberine göre; 2020'de kızı Eda'yı kucağına alan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İkinci çocuk yolda! Mesut Özil baba oluyor

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de sıkıntılı bir süreç yaşayan Mesut'un ayrılacağı konuşuluyor. Ancak hayatını Türkiye'de kuran yıldız futbolcunun gönlü kalmaktan yana.

İkinci çocuk yolda! Mesut Özil baba oluyor

"5 ÇOCUK"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. (Gülerek) Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com - Spor

Amine Gülşe, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Haberler

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