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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev
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FIFA kokartlı hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçlarında düdük çalacak. Sağlam, Vardar-KuPS; Türkmen ise Borac-Levski Sofia maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu mücadelelerinde görevlendirildi. Sağlam, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Ulusal Arena Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak Kuzey Makedonya temsilcisi FC Vardar ile Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio arasındaki maçı yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Türkmen ise Bosna Hersek'in Banja Luca şehrindeki Gradski Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak olan Bosna Hersek temsilcisi FK Borac ve Bulgaristan temsilcisi PFC Levski Sofia'nın karşılaşmada düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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