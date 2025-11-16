İki kalecisi de bahis listesinde! Şimdi gözler 19'luk Talha'ya çevrildi
TFF 3. Lig ekibi Balıkespor'da kaleci krizi yaşanıyor. Balıkesirspor'da birinci kaleci Furkan Yardım ile ikinci kaleci Yasin Yiğit Berber'in bahis soruşturmasında yer almasının ardından gözler kaleyi kimin koruyacağına çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, ligin geri kalanında amatör lisansı bulunan 19 yaşındaki altyapı kalecisi Talha Demirkol'a şans vermeyi planlıyor.
- Balıkesirspor'un birinci kalecisi Furkan Yardım ve ikinci kalecisi Yasin Yiğit Berber bahis soruşturmasına karıştı.
- Balıkesirspor'un altyapı kalecisi Talha Demirkol, bahis soruşturması nedeniyle takımın kalecisi olarak görev yapabilir.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bahis soruşturmasına karışan oyuncularla ilgili cezaları yarın açıklaması bekleniyor.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off yarışına ortak olan Balıkesirspor'da 1 numara krizi patlak verdi.
İKİ KALECİSİ DE BAHİS SORUŞTURMASINDA
Kırmızı-beyazlılarda birinci kaleci Furkan Yardım ile ikinci kaleci Yasin Yiğit Berber'in bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı.
ŞİMDİ GÖZLER ALTYAPI KALECİSİNDE
İki file bekçisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle gözler altyapıdaki genç kaleci Talha Demirkol'a çevrildi. Ligde oynanan 10 maçta Balıkesirspor'un kalesini Furkan (25) korurken, Yiğit (23) kupada 1 kez görev yaptı. Amatör lisansı olan Talha (19) ise U19 Ligi'nde 1 müsabakaya çıktı.
CEZALARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
PFDK'nın alt liglerde yer alıp isimleri bahis soruşturmasına karışan oyuncularla ilgili cezaları yarın açıklaması bekleniyor. 3'üncü Lig kulüplerinin soruşturma nedeniyle lige ocak ayına kadar ara verilmesini talep ettiği iddia edilirken, Bal-Kes kalecileri ceza alır ve lig ocak ayına kadar ara verilmeden tekrar başlatılırsa evindeki Uşakspor maçına Talha'yla çıkacak.