İki gün önce hakem odası basan Mourinho, bu kez de U14 maçını karıştırdı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Roma ile Lazio arasındaki U14 derbisine gittiği ve Laziolu futbolcu penaltı atacağı sırada ıslık çalarak alay ettiği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Cremonese ile oynanan ve 2-1 kaybedilen mücadele sonrası hakem odasını basmıştı.