İki gün önce hakem odası basan Mourinho, bu kez de U14 maçını karıştırdı
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Roma ile Lazio arasındaki U14 derbisine gittiği ve Laziolu futbolcu penaltı atacağı sırada ıslık çalarak alay ettiği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Cremonese ile oynanan ve 2-1 kaybedilen mücadele sonrası hakem odasını basmıştı.
Geçtiğimiz günlerde hakem odasını basarak adından söz ettiren Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kez U14 derbisinde yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. U14 maçında penaltıyı atan futbolcuyla dalga geçtiği iddia edilen Mourinho İtalyan basınında büyük ses getirdi.
Il Messaggero'da yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta oynanan Roma ile Lazio arasındaki U14 derbisini izlemeye gitti. Lazio, maçta penaltı kazanırken, Mourinho'nun penaltıyı kullanan genç futbolcuyu ıslıkladığı ve onunla alay ettiği belirtildi.
60 yaşındaki teknik adamın ayrıca, Roma'nın 2-1 öne geçmesinin ardından, Romalı oyunculara zaman geçirmelerini ve yere yatmalarını söylediği öne sürüldü.
Öte yandan Mourinho, geçtiğimiz günlerde takımının ligde Cremonese ile oynadığı maçtan sonra hakem odasını basmıştı. Kırmızı kart gören deneyimli hoca, bu hareketi nedeniyle 2 maç men cezası almıştı.