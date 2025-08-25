İki Grand Slam Şampiyonu Petra Kvitova Tenisi Bıraktı

Çek tenisçi Petra Kvitova, kariyerini sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta noktaladı. İlk turda Fransız rakip Diana Parry'ye kaybederek emekli oldu. Kvitova, Wimbledon'da iki kez şampiyonluk yaşamıştı.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Petra Kvitova, kariyerini noktaladı.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık ile emekli olacağını Haziran ayında duyuran 35 yaşındaki Çek raket, ilk turda Fransız Diane Parry'ye 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilmesinin ardından kortlara veda etti.

Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluğa uzanan Kvitova, WTA turnuvalarında teklerde 31 kez zirvede yer aldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
