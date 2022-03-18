İki dev resmen talip oldu! Aslan'ın kaptanı Marcao, hayran bıraktı
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Marcao, Barcelona maçında Avrupa devlerini kendine hayran bıraktı. Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırladığı mücadelede 1 gol atan ve başarılı oyunuyla tam not olan Brezilyalı savunmacıyı izlemek için scout ekipleri de maçı takip ediyordu. Marcao'nun performansından etkilenen scout ekipleri 25 yaşındaki savunmacıya tam not verdi. İtalya'dan iki gözlemcinin statta olduğu öğrenildi.
Galatasaray- Barcelona maçında Marcao rüzgarı esti. Kaptan savunmada kritik hamleler yaptı. Etkili oyununu harika bir kafa golüyle süsledi. Scout ekipleri Brezilyalı'nın performansından çok etkilendi.
Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Brezilyalı stoper korner direğini tekme attı. Marcao'nun tekme attığı korner direği kırılınca, 25 yaşındaki savunmacı sevincinin ardından köşe gönderindeki hasarı onarmaya çalıştı.
Mücadelenin hakemi Orsato, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. Marcao, Sarı-kırmızı formasıyla ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında atmış oldu.
25 yaşındaki savunmacı, karşılaşmayı izlemeye gelen scout ekiplerinin de dikkatini çekti. Akşam'ın haberine göre; başarılı oyuncu ile Inter ve Napoli ilgileniyor. İki İtalyan scoutun statta olduğu öğrenildi. İtalyan ekipleri sezon sonu Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 20 milyon euronun altında Marcao'yu satmayı düşünmüyor.
Transfermarkt verilerine göre, Brezilyalı stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.
25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 resmi maçta 2 bin 844 dakika sahada kaldı. Takımına da 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.