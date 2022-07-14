İki asırlık Yanaz Güreşleri nefes kesti

Bartın'da iki asırlık geçmişe sahip olan ve bu yıl 202.'si düzenlenen Yanaz Karakucak Güreşleri heyecan dolu anlara sahne oldu. 150'den fazla sporcunun katıldığı güreşleri binlerce kişi takip etti.

Bartın'ın Yanaz köyünde iki asırdır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Yanaz Karakucak Güreşleri heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Minikler, Tozkoparan, Ayak, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş Pehlivanlık gibi kategorilerde 150'den fazla sporcunun katıldığı güreşlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bartın İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle inşa edilen Yanaz Köyü Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları binlerce kişi takip etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve çok sayıda protokol üyesi de tribünlerde vatandaşlarla birlikte müsabakaları izledi.

Pehlivanların bir üst tura yükselebilmek için birbiri ile kıyasıya mücadele ettiği güreş sahasında ağalık için de adaylar arasında büyük rekabet yaşandı. Güreş ağalığını elinde bulunduran Harun Canbakış, ağalık için yarışan 13 rakibine karşı 260 bin TL ile en yüksek teklifi vererek yeniden Yanaz Güreş Ağası seçildi.

Güreş müsabakalarında heyecanın zirveye çıktığı anlar ise Başpehlivanlık için gerçekleştirilen mücadelelerde yaşandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakibini yenmeyi başaran Mehmet Ali Soyal, Yanaz Köyü Karakucak Güreşleri'nde 'Başpehlivan' unvanını elde etti.

Güreşlerin düzenlendiği Yanaz köyünün muhtarı Ersin Pilavcı, yaptığı açıklamada, "200 yılı aşkın süredir düzenlenen güreşleri bu yıl biraz daha farklı kılmak için sponsor destekleri aldık v bu desteklerin karşılığını da aldık. Bartın'ı ve Yanaz köyümüzü tanıtmak adına ve 2 asırlık bu geleneği sürdürmek adına çok güzel bir organizasyon oldu. Katılım ve ilgi de her sene olduğu gibi çok yoğundu. Gelecek senelerde çok daha güzel organizasyonlarla güreşlerimiz devam edecek" dedi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor